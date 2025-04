L'International 2025 sarà caratterizzato da una tappa svizzera

HQ

The International avrà un aspetto leggermente diverso quest'anno. L'evento competitivo principale Dota 2 non seguirà le orme dei suoi predecessori, poiché sarà il primo a presentare un elemento Swiss Stage nei suoi primi tre giorni.

In questa parte del torneo, nota come The Road to The International, 16 squadre si affronteranno in partite al meglio delle tre contro altre con lo stesso record in cui qualsiasi squadra che ottiene quattro vittorie avanzerà all'evento principale. Dopo cinque turni, ci saranno tre squadre qualificate per un fatto e tre squadre che torneranno a casa, con le restanti 10 inviate in uno speciale turno di eliminazione per trovare altri cinque vincitori e altri cinque perdenti.

Per quanto riguarda il motivo per cui Valve sta incorporando questo, ci è stato detto: "Quest'anno abbiamo deciso di creare una struttura tale che ogni singola partita avesse una posta in gioco, e che quella posta in gioco fosse chiara per le squadre e gli spettatori. Volevamo farlo senza perdere l'enorme quantità di giochi fondamentali che definiscono il meta dei tornei che i fan della fase a gironi apprezzano ogni anno. E allo stesso tempo, il nuovo formato doveva evitare problemi che abbiamo visto negli anni precedenti, in cui le singole partite del girone all'italiana non contavano affatto, o contavano solo per le squadre che non erano in partita".

The Road to The International inizierà il 4 settembre, con l'evento principale previsto per la settimana successiva a partire dall'11 settembre. Tutto questo accadrà al Barclays Arena in Germania.