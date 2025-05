L'Italia chiede di fermare l'offensiva israeliana a Gaza Roma chiede la fine degli attacchi aerei e mette in guardia contro lo sfollamento dei palestinesi, mentre cresce la pressione interna e internazionale.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha lanciato mercoledì un forte appello a Israele affinché cessi la sua campagna militare a Gaza, citando le crescenti preoccupazioni umanitarie e le violazioni del diritto internazionale. Pur riaffermando il sostegno dell'Italia al diritto di Israele all'autodifesa, il governo ha espresso allarme per la portata e la persistenza dell'offensiva. Le osservazioni arrivano mentre cresce l'opposizione interna e Roma segnala l'apertura a futuri sforzi di mantenimento della pace nella regione. Antonio Tajani, Vice Primo Ministro italiano, partecipa a una riunione dei ministri degli Esteri dell'UE, al Consiglio europeo di Bruxelles, in Belgio, il 14 novembre 2022 // Shutterstock