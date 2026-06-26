Lizzy Caplan si unisce all'adattamento live-action di Far Cry

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Verso la fine del 2025, Ubisoft ha annunciato che si sarebbe unita a FX per realizzare un adattamento live-action di Far Cry, con lo showrunner di Alien: Earth, Noah Hawley, come produttore insieme a Rob Mac di It's Always Sunny in Philadelphia, che apparirà anche nel progetto come una delle sue star principali.

Abbiamo aspettato altre notizie su questo progetto, e ora finalmente sta uscendo, dato che è stato confermato che Lizzy Caplan si unirà al progetto come un'altra delle sue stelle principali. Non sappiamo nulla del personaggio che interpreterà Caplan, solo che "il cast è semplicemente diventato molto più pericoloso."

A parte questa notizia, Hawley ha già dichiarato che la serie non adatterà nessuno dei giochi esistenti e che seguirà una sua narrazione unica, tutto come parte dei suoi piani per diventare una "serie antologica".