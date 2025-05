Lo stile crociato di Flick riporta il trofeo della Liga a Barcellona

HQ

Per molti Culers, il 29 maggio 2024 è il giorno in cui scrivere a lettere d'oro nei libri di storia del club. Vi chiederete cosa segna quella data e, ovviamente, era il giorno della presentazione ufficiale di Hans-Dieter Flick con il Futbol Club Barcelona. Anche se l'allenatore tedesco ha avuto un brutto periodo con la nazionale tedesca, è stato l'artefice di una delle stagioni più dominanti nella storia tedesca ed europea. Vincere una sestupla con il Bayern Monaco è stato il suo biglietto da visita per la sua posizione al Barça.

Con uno stile di gioco che ricorda il più puro 'cruyffismo', l'allenatore di Heidelberg è passato dall'essere un boia a un idolo per i tifosi blaugrana, dall'essere l'allenatore del 2-8 alla vittoria della Copa del Rey, della Supercoppa spagnola e della Liga, fino a mancare di poco la prima finale di Champions League in dieci anni.

Le incredibili cifre dei gol di Lewandowski, Raphinha e Yamal

La grande trasformazione di Flick è la mentalità e la forma fisica della squadra, che ha mostrato una prestazione superba, tradotta in 169 gol in tutte le competizioni al momento in cui scriviamo, vicini ai numeri del leggendario MSN, che ha superato i 171 nelle tre stagioni trascorse insieme. I capocannonieri sono stati Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal: i blaugrana hanno segnato una media di 2,7 gol a partita. Lewandowski è stato il capocannoniere con 40 gol e tre assist; Yamal, la gemma di La Masia, autore di 17 gol e 24 assist, e infine, a livello di Pallone d'Oro, Raphael Dias Belloli, combinando per 34 gol e 25 assist, dando 59 contributi al gol.

Ma ciò che ha entusiasmato di più i fan è la capacità di superare le avversità. Dopo i primi mesi infuocati, con gol contro grandi squadre, un brutto novembre è stato seguito da un dicembre disastroso, in cui sono scesi a otto punti dal Real Madrid. Non solo sono arrivati in rimonta nella competizione di campionato per vincerla con sette punti, ma hanno anche rimontato in tre dei quattro Clasicos della stagione per contrastare tutti i tentativi dei Blancos di vincere una qualsiasi delle loro partite. Con l'inizio del 2025, il Barça ha fatto pendere la bilancia e ha conquistato 46 punti su 48 per sigillare LaLiga con cinque sconfitte e il nuovo arrivato Szczesny imbattuto.

Pochissime ombre in una stagione eccezionale

In conclusione, vale la pena evidenziare i dubbi con cui la squadra è partita, perdendo contro il Monaco nel Gamper e nella prima partita di Champions League, ma ha saputo come esibirsi nei momenti decisivi della stagione. Avremmo potuto parlare di una finale di Champions League tra qualche settimana, ma una delle migliori partite nella storia della competizione è andata a favore dell'Inter. La gioventù della squadra non poteva competere con i veterani con molti minuti alle spalle e Flick non ha bloccato la squadra, voleva fare il 2-4, che si è trasformato in 4-3 nei tempi supplementari. Ma tutto il merito va a questa squadra, che ha vinto tre competizioni nazionali con l'età media più giovane nella storia della Liga per un campione.

Hansi Flick ha già mostrato il suo interesse a rimanere per un altro anno e Joan Laporta ha confermato che l'accordo è già stato raggiunto. I Culers non potrebbero essere più entusiasti della notizia, vedendo la fame di titoli che la squadra ha.

Congratulazioni a tutti i culler!