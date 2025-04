Lo sviluppatore di Stray Gods rivela il nuovo progetto, Malys

Dopo averci regalato un elegante musical di gioco sotto forma di Stray Gods, Summerfall Studios sta ora portando il suo stile visivo unico in un altro genere. Il nuovo gioco dello studio si chiama Malys e assume la forma di un deckbuilder roguelike.

Il gioco segue un esorcista di nome Noah in missione per abbattere Malys, il demone da cui il gioco prende il nome. Per finanziare il gioco, Summerfall Studios sta optando per un approccio di crowdfunding tramite Kickstarter. Malys ' non è ancora attiva, ma lo sarà nelle prossime settimane.

"A differenza di molti Kickstarter, non chiediamo finanziamenti per iniziare il gioco e per riceverli in due o tre anni. Vogliamo lavorare direttamente con voi per raggiungere l'1.0 e metterlo nelle vostre mani entro sei mesi dal lancio della campagna", ha confermato Summerfall Studios a Game Informer. "Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno del vostro sostegno, del vostro sostegno e del vostro feedback. Sono così pochi gli studi in grado di rilasciare un secondo gioco, e il secondo progetto è spesso quello che può fornire stabilità e longevità allo studio. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per rendere laMalys realtà che possa essere un altro mattone nel percorso di esperienze per giocatore singolo guidate dai personaggi, incentrate sulla storia, complete, prive di infinite microtransazioni e roadmap senza fine.

Malys Al momento non ha una data di lancio, ma se il Kickstarter verrà lanciato presto e il piano di sei mesi verrà sospeso, potremmo vederlo prima dell'uscita del 2025.