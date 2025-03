Los Angeles Guerrillas M8 panchine Lynz

HQ

Siamo circa a metà della stagione 202Call of Duty League 5, ma per alcune organizzazioni l'anno è appena iniziato. I Vegas Falcons devono ancora ottenere un punto sul tabellone, e i Los Angeles Guerrillas M8 non stanno facendo molto meglio. Allo stato attuale, hanno un totale di 30 Call of Duty League Points, che mentre sono 30 punti in più rispetto alla peggiore squadra del campionato, sono anche 60 punti dietro la decima migliore squadra, la Minnesota Rokkr. Con questo in mente, l'organizzazione ha annunciato un cambio di roster.

Thomas "Lynz" Gregorio è stato messo in panchina, lasciando un posto libero nella squadra principale per qualcun altro da accaparrarsi. Non è chiaro chi sarà in questo momento, ma con Major III che inizierà la prossima settimana, possiamo senza dubbio aspettarci notizie imminenti.

Chi pensi che LA Guerrillas M8 dovrebbe firmare nel tentativo di salvare la loro già terribile stagione?