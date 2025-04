Los Angeles Thieves supera Vancouver Surge e vince il Major III della Call of Duty League

HQ

Finora, la stagione 2025 Call of Duty League è stata dominata dal Atlanta Faze, che ha vinto la prima e la seconda Majors della stagione. Tuttavia, questo è fortunatamente giunto al termine, poiché il Faze non ha vinto il terzo Major dell'anno, poiché invece il secondo classificato del primo evento della stagione è uscito in cima.

Dopo un estenuante fine settimana di azione, il Los Angeles Thieves ha superato il Vancouver Surge nel gran finale, assicurandosi il Major, $ 150.000 di premio in denaro, e anche un carico di CDL Points che tornerà utile per assicurarsi una posizione di forza nel Championship alla fine della stagione.

In effetti, il risultato di questo fine settimana mette addirittura il Thieves in cima alla CDL in base ai punti, con 410 a loro nome, che è 20 in più del secondo classificato Faze. Dopo questi due titani, il Toronto Ultra è al terzo posto con 310 punti davanti al Surge al quarto con 300 e al Carolina Royal Ravens al quinto con 210.

Il prossimo sarà il quarto e ultimo Major della stagione. Prenderà il via alla fine di questa settimana e organizzerà le qualificazioni per tre settimane, il tutto prima di un weekend di torneo alla fine di maggio. Seguirà poi la postseason, per la quale Activision non ha ancora annunciato dettagli certi.