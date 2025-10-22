Los Heretics affronteranno Karmine Corp Blue nella finale estiva dell'EMEA Masters 2025

HQ

Molte delle ottiche per il competitivo League of Legends sono attualmente focalizzate sul torneo principale Worlds 2025, ma solo perché quel grande evento sta accadendo non significa che non ci siano anche eventi più piccoli ed emozionanti.

Recentemente, le due finaliste per il torneo EMEA Masters 2025 Summer sono state confermate e, sorprendentemente, nonostante una stagione in cui non hanno praticamente mai perso, Los Ratones perderanno un trofeo finale, poiché l'ultima partita includerà Karmine Corp Blue e Los Heretics.

La finale si giocherà di fronte a un pubblico dal vivo a Parigi nell'ambito di Paris Game Week, e 40.000 € saranno in palio per il vincitore. Si svolgerà il 2 novembre, il che significa che ci sono circa 10 giorni prima che venga deciso un campione e il secondo livello per la modalità competitiva League of Legends si concluda, almeno per la divisione EMEA.

Con queste squadre confermate, chi ti aspetti che vada lontano e sollevi il trofeo?