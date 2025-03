Los Ratones è il League of Legends vincitore dell'EMEA Masters Winter

HQ

Durante lo scorso fine settimana, il secondo livello di azione competitiva EMEA League of Legends si è concluso per la sua stagione invernale, con il torneo League of Legends EMEA Masters Winter che ha visto le migliori squadre dei vari European Regional Leagues (ERL) presenti e in lotta per una fetta di un montepremi di €40.000.

Ora che questo evento è nei libri, abbiamo un vincitore di cui parlare, e per questo evento è andato nientemeno che Los Ratones. La squadra, che include alcuni grandi nomi come Carl Martin Erik "Rekkles" Larsson, è riuscita a sconfiggere Ici Japon Corp. nel gran finale con un dominante 3-0, assicurandosi così 16.000 euro del montepremi per sé e impostandola come il roster da battere in vista della stagione primaverile.

Per quanto riguarda la data in cui si svolgerà l'evento Spring Masters, riprenderà dopo un'altra serie di azioni di qualificazione ERL ed è fissato per il 3-21 giugno.