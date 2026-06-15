LPL Split 2 2026: Bilibili Gaming supera le probabilità e sconfigge Top Esports

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La LPL cinese è stata una delle tre regioni di competizione League of Legends che ha concluso le sue procedure primaverili (o in questo caso, Split 2) lo scorso fine settimana. L'obiettivo di questa fase è determinare le squadre che rappresenteranno una regione al Mid-Season Invitational e all'Esports World Cup quest'estate, e a tal fine, per la LPL, c'è stata una piccola sorpresa.

Sebbene molti di questi eventi regionali abbiano visto il favorito risolvere il dover, con la squadra vincitrice della finale del tabellone superiore che ha sconfitto efficacemente l'avversario della finale, per la LPL non è affatto stata così.

Dopo aver superato tre match a eliminazione diretta per raggiungere l'evento di questo weekend (battendo EDward Gaming, JD Gaming e Anyone's Legend ), Bilibili Gaming ha continuato a sfidare le probabilità superando a poco a poco Team WE nella finale del tabellone inferiore in modo 3-2, tutto questo per poi travolgere anche la finale, dove ha travolto Top Esports 3-0.

In totale, questo significa che Bilibili Gaming ha superato cinque partite a eliminazione diretta nei playoff per sollevare il trofeo della Split 2 e conquistare sia un biglietto MSI sia l'unico posto per l'EWC in questo torneo. Per riferimento, Top Esports riceve il secondo biglietto MSI LPL.