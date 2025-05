L'UE progetta un hub di sicurezza marittima per il Mar Nero Bruxelles si muove per rafforzare le capacità di monitoraggio marittimo in una regione irta di rischi geopolitici.

Ora sappiamo che la Commissione europea ha proposto mercoledì la creazione di un hub di sicurezza marittima per coordinare gli sforzi di sorveglianza nel Mar Nero , si legge in un documento dell'UE. L'iniziativa, che coinvolgerà l'UE e i partner regionali, mira a rafforzare la consapevolezza in tempo reale delle infrastrutture critiche, compresi i cavi sottomarini e gli asset energetici offshore. Una mossa che riflette la crescente preoccupazione per l'impatto regionale del conflitto.