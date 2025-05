Luminosity trasferisce la sua squadra Rocket League a Virtus.pro

HQ

Virtus.pro è ufficialmente entrata a far parte del mondo del competitivo Rocket League. La squadra russa, ora con sede in Armenia, ha raggiunto un accordo con Luminosity per vedere il suo roster e i suoi giocatori scambiare i loro neri e blu con l'arancione caratteristico di V.P.

Ciò è stato confermato per la prima volta da Luminosity in un post sui social media in cui affermano: "Abbiamo completato un trasferimento del nostro team Rocket League a @virtuspro. Non abbiamo dubbi che continueranno a dominare e auguriamo loro buona fortuna nel loro viaggio verso i Mondiali".

V.P ha poi proseguito aggiungendo che la sua squadra Rocket League ora è composta da "migliori giocatori RLCS APAC". Per quanto riguarda chi sono questi individui, l'elenco è il seguente: