M80 sconfigge Team Falcons per essere incoronato campione Rainbow Six Siege Munich Major

HQ

Il penultimo torneo internazionale della stagione 2025/26 Rainbow Six: Siege X è giunto al termine. Durante il fine settimana, le migliori squadre da tutto il mondo hanno concluso il loro soggiorno a Monaco di Baviera, in Germania, mentre la Munich Major si è conclusa e ha incoronato un vincitore.

Dopo una finale tesa terminata 3-1, M80 ha superato Team Falcons per sollevare il trofeo e essere soprannominato Munich Major campione. La squadra dovette compiere l'impresa a sue spese, poiché nonostante avesse ottenuto un bye al primo turno per la sua prestazione nella fase a gironi, perse la prima partita di playoff contro FaZe Clan ed entrò nella fase di eliminazione del tabellone, dove non ebbe ulteriori seconde possibilità e dovette battere Team Secret. Wildcard, e FaZe Clan per un posto nella finale contro la squadra saudita.

Chiaramente non è stato un grosso problema, dato che la squadra nordamericana ha prevalso e torna a casa con 250.000 dollari di premi in denaro più un invito diretto al Six Invitational 2026, che sarà anche da questa parte dell'oceano, dato che si terrà a Parigi, Francia, a febbraio 2026.

Per quanto riguarda il prossimo evento per M80, la squadra parteciperà all'evento finale North American League 2025 prima della fine dell'anno, dato che il Regional Finals inizierà la prossima settimana e durerà fino a metà dicembre.