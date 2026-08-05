Mafia: The Old Country - Man of Honor porterà nuovi contratti e sparatorie

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È quasi ora di tornare nel mondo di Mafia: The Old Country, dato che l'espansione chiamata Man of Honor debutterà già la prossima settimana e porterà qualche nuovo capitolo di storia da godersi in tutta la Sicilia, con Enzo Favara ancora una volta al timone.

Ambientato durante l'inverno del 1905, troviamo Enzo come uomo fatto nella famiglia criminale Torrisi, e ora affidato dal Don il compito di portare a termine un incarico impegnativo insieme a Cesare. Questo compito è aiutare Ennio Salieri, un uomo d'onore che, una volta uscito di prigione, cerca di riprendersi ciò che gli è stato tolto.

Tutto questo porterà Enzo nel sottobosco della Valle Dorata, dove sarà costretto a prendere decisioni complesse e a completare una serie di compiti e obiettivi, inclusi nuovi contratti e missioni che spesso si concludono in sparatorie.

Oltre a questi nuovi momenti narrativi promessi, Man of Honor porta anche una ricchezza di altre aggiunte al gioco, come un fucile a pompa, un nuovo fucile di precisione, un coltello da lancio che può rimbalzare su un bersaglio extra, Charm extra da raccogliere, più veicoli da acquistare, oltre a collezionabili extra e luoghi nascosti da trovare.

Gran parte di questo è spiegato nel trailer di gameplay che finalmente mostra un po' di azione dalla prossima espansione in vista del suo debutto su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 14 agosto.