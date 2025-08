Magnus Carlsen affronta Alireza Firouzja nelle finali della Coppa del Mondo Esports di scacchi dopo un'emozionante semifinale

HQ

Il torneo di scacchi al Esports World Cup non ha ancora mancato di stupire. L'evento principale ha dato il via ai suoi playoff di recente, mettendo l'uno contro l'altro alcuni dei migliori grandi maestri del mondo per il diritto di essere nominato campione. Ieri, un'epica semifinale ha avuto luogo quando abbiamo visto il norvegese Magnus Carlsen affrontare lo statunitense Hikaru Nakamura, una partita che è andata alla distanza.

Dopo un incontro estenuante che ha visto le due stelle scambiarsi colpi in sette partite, con Carlsen che ha vinto la prima, la quarta e la settima partita, Nakamura che ha vinto la terza e la sesta e la coppia che ha pareggiato la seconda e la quinta, la partita alla fine è andata a favore di Carlsen, che ora affronterà il francese Alireza Firouzja nel gran finale.

Questo si giocherà oggi, poco dopo che Nakamura affronterà l'indiano Arjun Erigaisi nella partita per il terzo posto. Il vincitore solleverà il primo trofeo EWC di questa settimana e tornerà a casa con un quarto di milione di dollari in tasca.