Marco Bezzecchi ammette la colpa nella caduta con Marc Márquez e descrive il dolore della caduta

Marco Bezzecchi ha ammesso che l'incidente con Marc Márquez al Gran Premio d'Indonesia è stato colpa sua. Márquez, che era stato incoronato campione della MotoGP il fine settimana precedente, ha subito una frattura alla spalla e ha subito un intervento chirurgico questa settimana. Bezzecchi non ha riportato ferite, ma dice di avere ancora molto dolore.

"Non volevo provare alcun sorpasso. Ho ripreso perché ero più stretto in quella curva, ma non mi aspettavo che frenasse così tanto alla fine. È stato un mio errore, ero dietro di lui. Errore di valutazione. Errore. Ero un po' troppo veloce", ha spiegato Bezzecchi nella conferenza stampa prima del GP d'Australia di questo fine settimana.

"Così ho provato a frenare, a prendere la moto per frenare più forte, e fortunatamente ho colpito un po' la parte posteriore della sua moto, quindi stava scivolando". Al pilota dell'Aprilia è stata inflitta una doppia penalità sul giro lungo poiché i commissari hanno scoperto che guidava "irresponsabilmente" e causava pericolo agli altri piloti, e la squadra non ha fatto appello.

Il danno, soprattutto per Marc Márquez, è stato aggravato dalla ghiaia della pista, ha spiegato il fratello Álex Márquez.

Nelle dichiarazioni raccolte da Motorsport, il pilota italiano afferma di essere illeso, ma che dopo l'incidente non riusciva a respirare. "Sono rimasto lì, cercando di aspettare il momento in cui tornasse il respiro. Non so se hai mai sbattuto le costole o la schiena, puoi capire come è stata la sensazione. Moltiplicato per migliaia.". Dice di avere ancora dolore alla schiena.