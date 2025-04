Mazda presenta la berlina a cinque porte completamente elettrica nota come Mazda6e

HQ

Mazda ha svelato la prossima aggiunta al suo portafoglio di veicoli elettrici. Conosciuta come Mazda6e, questa è una berlina a cinque porte che si ritiene abbia uno stile da berlina fastback, con un "perfetto equilibrio tra estetica dinamica e praticità quotidiana".

Mazda osserva che l'auto ha una "silhouette elegante, ispirata alla coupé" che "presenta un ponte posteriore corto, creando un aspetto sportivo simile a una berlina pur mantenendo la praticità di una berlina a cinque porte". Si suppone che abbia una formaAero-Fusiform che assomiglia a una "canna splendidamente scolpita" di tutte le cose, insieme a porte che sono "ispirate dagli spruzzi di un motoscafo che taglia l'acqua".

Parlando del design di questo straordinario veicolo elettrico, il direttore dello studio di design europeo di Mazda, Jo Stenuit, ha dichiarato: "L'abitacolo della Mazda6e si ispira alla semplicità giapponese, costruito attorno al principio di design del 'ma', il potere dello spazio vuoto. Creando intenzionalmente il vuoto, Mazda raggiunge un equilibrio armonioso che migliora sia l'estetica che la funzionalità".

L'interno sarà caratterizzato da un cruscotto che si estende per tutto l'abitacolo e da una console centrale, il tutto privo di pulsanti e schermi eccessivi per integrare ulteriormente l'approccio minimalista. Ci saranno finestrini oscurati, illuminazione ambientale che si estende su 64 colori, sedili monoformi in pelle artificiale o tessuto intrecciato e c'è uno spoiler esteso elettronicamente per l'avvio.

Annuncio pubblicitario:

Il debutto della Mazda6e nel Regno Unito è previsto per il 2026, con informazioni sulle specifiche e sui prezzi condivise in un secondo momento.