MenaRD incoronato campione Evo Japan Street Fighter 6

Durante il fine settimana, i fan dei giochi di combattimento sono stati trattati con tonnellate di azione emozionante mentre Evo Japan accadeva e si concludeva. Con tornei che abbracciano diversi giochi e franchise di massa, uno dei più grandi eventi è stato il campionato Street Fighter 6, che ha visto l'ingresso di oltre 6.600 giocatori, ma solo uno se ne è andato con la maggior parte del montepremi di circa $ 24.000.

Dopo un girone finale grintoso e difficile, Saul Leonardo "MenaRD" Mena torna in cima alla montagna dopo aver sconfitto "Ryukicki" nel gran finale. La miscela di Blanka, M. Bison e Zangief di MenaRD si è rivelata una sfida troppo impegnativa da gestire per il Ken di Ryukichi, e con questo il caso MenaRD ha finito per vincere il match 3-1.

Questo risultato significherà che MenaRD gareggerà nel Capcom Cup 12 quando ciò accadrà nel marzo 2026, così come nel Esports World Cup quest'estate.