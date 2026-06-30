MenaRD mantiene il titolo Street Fighter 6 su Evo 2026

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Nel 2025, Saul Leonardo "MenaRD" Mena II è riuscito a tornare in cima alla montagna dell'Evolution Championship Series (Evo) a Las Vegas, dove si è rivelato troppo forte per la competizione nel torneo Street Fighter 6. Poiché Evo 2026 si è svolto lo scorso fine settimana, potresti essere interessato a sapere che MenaRD è riuscito a difendere questo titolo ed è stato incoronato vincitore di SF6 2026.

Il risultato arrivò dopo una battaglia intensa nella finale con "Shigematsu". Il sfidante giapponese è riuscito a vincere il primo incontro contro MenaRD, ma poiché il campione in carica aveva guadagnato un biglietto per la Grand Final vincendo il Upper Bracket, poteva cedere questo round e restare in vita. Questo ha messo tutta la pressione sul secondo round, dove tutto era in gioco. MenaRD ha chiaramente trovato il suo ritmo qui, quando il campione in carica ha travolto Shigematsu 3-0 e ha conquistato nuovamente il titolo Evo.

Va detto che questo risultato significa solo che MenaRD porterà via 40.000 dollari in premi in denaro per i suoi sforzi, poiché i risultati precedenti in altri tornei gli impediranno di qualificarsi nuovamente per la Capcom Cup 13 o per la Esports World Cup. A tal fine, per aver ottenuto il secondo posto e con entrambi gli inviti ancora disponibili, Shigematsu ha ottenuto il suo biglietto per entrambe le prove, con anche il quarto classificato Jaime "Craime" Bustos che ha ottenuto un biglietto per l'EWC, dato che il terzo classificato Kilyan "Kilzyou" Faucheux aveva già assicurato un posto a questo evento.