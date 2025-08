MenaRD vince il torneo Street Fighter 6 di Evo 2025

HQ

Durante il fine settimana, vari campioni di giochi di combattimento sono stati incoronati come parte di Evo 2025. L'enorme festival che si è svolto a Las Vegas ha incluso un enorme eventoStreet Fighter 6 in cui oltre 4.000 concorrenti erano presenti e si sono dati battaglia per il diritto di essere incoronati campioni.

Dopo un'estenuante serie di eventi, una persona ne è uscita vincitrice, ovvero Saul Leonardo "MenaRD" Mena di Weibo Gaming. Il giocatore Blanka si è rivelato troppo per il resto dei giocatori presenti, poiché è riuscito a superare il torneo e il tabellone finale, perdendo raramente un round nel suo tentativo di successo. Le finali e le finali del girone superiore hanno anche contrapposto MenaRD contro Kakeru Zeta Division di in entrambe le occasioni, con MenaRD che ha vinto entrambe le partite in modo convincente per 3-0.

Questo risultato ha visto MenaRD tornare a casa con quasi $17.000 di premio in denaro e farsi notare come uno da tenere d'occhio in vista dei futuri tornei SF6.