Metroid Prime 4: Beyond - Fury Green - Guida alle espansioni dei missili, espansioni dei colpi elementali e serbatoi energetici

HQ

Completare una partita di Samus Aran al 100% fa parte del gioco. Fa parte del divertimento. Nel bene o nel male, noi tifosi dobbiamo farlo. Alcuni dei migliori enigmi e sfide in Metroid Prime 4: Beyond per Nintendo Switch 2 e l'originale sono proprio i segreti nascosti sotto forma di collezionabili. E oltre ai tradizionali serbatoi energetici e alle solite espansioni di munizioni esplosive (Missili e Power Bombs), il gioco ora aggiunge le espansioni Elemental Shot per le munizioni speciali del Cannone Arm.

E cosa significa? Ancora più segreti da scoprire! In questa guida, raccogliamo tutte le espansioni in Fury Green, la prima vera zona del gioco dopo l'atterraggio sul pianeta Viewros. Menzioniamo anche brevemente il pianeta Tanamaar, che è dove il vostro viaggio inizia davvero.

Furia Verde contiene 2 Serbatoi Energetici, 6 Espansioni Missili, 7 Espansioni Colpo Elementale e 1 Espansione Bomba Potenziata.

Serbatoio di energia a Tanamaar

È impossibile non vedere il primissimo Serbatoio Energetico perché praticamente ci si scontra subito durante la sequenza introduttiva e il tutorial sul pianeta Tanamaar, prima di vedere Sylux e mentre aiuti la Federazione Galattica. Lo ottieni immediatamente dopo essere scivolato nei condotti di ventilazione in forma di Morph Ball.

Serbatoio di Energia 1

Ottieni questo subito dopo aver acquisito il Guanto Psichico, manipolando i tuoi primi moti psichici al Portale del Canyon, prima di dirigerti a rispondere al segnale di soccorso della Federazione.

Espansione del Missile 1

La prima espansione missilistica ti aspetta subito dopo aver salvato Myles MacKenzie, dietro il muro ambrato di Viewros situato di fronte alla stazione di salvataggio di Resin Creek.

Espansione del missile 2

La seconda Espansione Missile è sulla via di ritorno dopo aver sconfitto Carvex. Nel corridoio della Morph Ball, posiziona una Bomba Psichica all'interno dello slot della camera frammentata.

Espansione del Missile 3

Hai visto questo prima, ma non sei riuscito a raggiungerlo. Al Portale del Canyon, usa la Visera Psichica per rivelare le piattaforme invisibili viola e salta sulla sporgenza più alta.

Espansione del Missile 4

La quarta Espansione Missile è in attesa accanto al lanciatore di carico, proprio prima di lasciare Fury Green tornando a reinstallare il Fire Chip. Rivela le piattaforme invisibili usando il Visore Psichico e salta sopra di esse per afferrarla.

Espansione Elemental Shot 1

Una volta ottenuto il Colpo di Ghiaccio, puoi aprire la serratura ghiacciata alla Sorgente della Serenità e risolvere un enigma molto simile a Zelda dove congeli acqua corrente per solidificare le piattaforme.

Espansione Elemental Shot 2

Puoi prenderlo subito dopo aver installato il Thunder Shot nel tuo Arm Cannon. Accedi all'area carico nella stanza accanto al campo ed elettrifica il dispositivo che hai superato tante volte.

Espansione Elemental Shot 3

Se vuoi più enigmi in stile Zelda, usa il tuo Thunder Shot per completare il semplice circuito delle Aste di Trasmissione.

Serbatoio di energia 2

Se esegui la Cerimonia della Fiamma Sacra con tutti e tre i colpi elementali, aprirai l'altare della Dea Hylia Sacerdote H'vynn.

"Statua di pietra che rappresenta un sacerdote lamorniano. L'iscrizione recita: Quando H'vynn possiede i tre elementi, il Prescelto riceverà una nuova Luce della Vita."

È così generoso che ti ricompensa non con uno, ma con due doni: un Serbatoio Energia e...

Espansione Elemental Shot 4

... un'espansione di colpi elementali.

Espansione del Missile 5

Nella Camera di Riflessione, potresti ricordare un contenitore rinforzato della Federazione dietro l'unica gamba di supporto di Betsy. Ora puoi distruggerlo con la tua Bomba Psichica.

Espansione Elemental Shot 5

Ricordi quelle tane strette attraverso cui seguivi una creatura all'inizio del gioco, fino agli ultimi momenti? Quello è il nido degli isopodi, e ormai puoi bruciare la rete infiammabile che nascondeva questa espansione.

Espansione Elemental Shot 6

Al Cliff Overlook, c'era un muro fatto di una trama molto elastica e resistente agli insetti. Ora puoi bruciarla per rivelare l'espansione.

Espansione Elemental Shot 7

Sul Sentiero della Giungla, probabilmente c'è ancora uno strato di materiale organico infiammabile che copre un tunnel della Morph Ball che non hai ancora bruciato.

Espansione del Missile 6

Avresti potuto imparare questo molto prima—o forse no. Al Resin Creek noterai un cappuccio organico rossastro molto visibile. Usa un Salto Bomba per raggiungerlo e distruggerlo.

Dove trovare il bot Scout Verde Fury

Questi utili bot di scansione e aggiornamento delle mappe sono lo strumento definitivo per i completisti di Metroid Prime 4: Beyond.

Se li attivi con un impulso elettrico, riveleranno sulla mappa (con un marcatore a croce) tutti i collezionabili rimasti nella zona. Un must per le corse al 100%!

"Questi robot sono stati costruiti durante l'Era delle Macchine per localizzare risorse preziose. Quando attivati, si sollevano nell'aria e utilizzano riflessioni ultrasoniche per scansionare l'area. I dati raccolti vengono inviati a una mappa collegata che mostra la posizione dei giacimenti minerali e degli oggetti di valore. La maggior parte delle unità è stata abbandonata all'aperto e si è deteriorata nel tempo, quindi molte hanno cessato di funzionare da tempo."

Il tuo piccolo robot disponibile ti aspetta sul Sentiero Ancestrale, il sentiero centrale che termina al vicolo cieco che porta alla Cappella dell'Albero. Colpiscilo con un Colpo Tuono, ed è tuo!

Espansione della Bomba Potenziata Psichica 1

C'è solo un'espansione Power Bomb in Fury Green. Per ottenerla, torna alla Radura Silenziosa (dove è iniziato tutto il tuo viaggio attraverso Viewros) e scansiona la statua crepata. Probabilmente l'hai esaminata nella prima ora, ma ora finalmente puoi usare una Bomba Potenziata Psichica per accedere al collezionabile che contiene.

"Antica scultura lamorniana scolpita da una sola pietra. Le crepe sulla sua superficie indicano che ha subito un forte impatto. Oggetto rilevato all'interno."