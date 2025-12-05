Metroid Prime 4: Beyond Guida - Come ottenere il Colpo Caricato e Super Tuono

HQ

Chiunque conosca i giochi Metroid Prime sa che parte del processo consiste nel trovare aggiornamenti e miglioramenti che permettano a Samus Aran di fare cose nuove. Alla fine stiamo parlando di un METROIDvania... Tuttavia, in questo ultimo capitolo, oltre ai vari miglioramenti all'inventario, ci sono alcuni miglioramenti principali e chiave delle armi che potresti perdere, semplicemente non completando i dungeon secondari più brevi disponibili.

Quindi, detto questo, lascia che ti aiutiamo lungo il percorso, con lo scopo di questa guida che è trovare i Charged e Super Thunder Shot. Puoi trovare la nostra guida ai colpi di fuoco qui e la nostra guida ai colpi di ghiaccio qui.

In Metroid Prime 4: Beyond, Samus ha quattro opzioni chiave di arma alternate tra cui scambiare, con i missili che sono uno (i potenziamenti per questo sono legati alla storia principale) e gli altri tre sono i colpi elementali Fire, Ice e Thunder. Tutti e tre possono essere migliorati completando i sei dungeon laterali nell'area desertica di Sol Valley, e per Thunder, ecco cosa devi fare.

Dove e come ottenere il potenziamento Colpo Fulminante Caricato

La buona notizia di questi potenziamenti è che probabilmente a questo punto hai già il Thunder Shot, il che significa che puoi rompere qualsiasi blocco elementale e non ci sono più barriere che non puoi superare per completarli. Quindi, a differenza di Fire e Ice, non è necessario dirvi di andarvene finché non avete un upgrade chiave dalla storia principale.

Tuttavia, per trovare il Charged Thunder Shot, dovrai andare al Falling Labyrinth Shrine, che si trova in alto a destra del Sol Valley, sotto il Great Mines. Non conoscerai il nome finché non sarà completato, ma puoi vedere dove trovarlo qui sotto.

Usando la tua base Thunder Shot, sfonda la serratura e poi, mentre stai sulla piattaforma davanti a te, abbassa la 'chiave' psichica nella sua base per attivare l'ascensore nel dungeon.

Dopo aver attraversato una stanza senza segreti, incontrerai un'area che è un grande buco aperto con binari che il Morph Ball con l'upgrade Spider può seguire. Prima di provare a navigare tra questi, scendi e distruggi le casse alla base del pilastro centrale per trovare un tunnel dove scendere nel Morph Ball per trovare un potenziamento Elemental Shot Expansion.

Usa le porte e torna nell'area principale, poi attiva la console centrale con i tuoi poteri psichici per vedere le Spider tracce. Puoi semplicemente provare ed errore ora per trovare il percorso giusto, ma per facilità vuoi usare il percorso sul lato sinistro della stanza in cui entri. Non direttamente alla tua sinistra, ma una più avanti, praticamente a 90 gradi a sinistra se cammini dalla porta principale alla console centrale.

Usando questo percorso, la chiave è continuare a muoversi verso l'alto e verso destra il più possibile, evitando qualsiasi fauna che potrebbe farti cadere. Una volta fatto, noterai che il percorso è piuttosto lineare e ti porterà nel buco nel tetto.

La buona notizia è che non ci sono trappole o insidie, perché puoi semplicemente prendere il tuo upgrade e considerare questo dungeon completato.

Dove e come trovare il Super Thunder Shot

Come nell'ultimo dungeon, puoi accedere e completare questo senza preoccupazioni. Se l'hai incontrato prima, saresti riuscito persino ad aprire il dungeon, dato che non c'è un lucchetto elementale - semplicemente un meccanismo psichico di chiave nella serratura come viene usato in tutti gli altri. In termini di posizione, stiamo parlando del dungeon nella parte inferiore-centrale di Sol Valley, che si chiama Ring of Thunder Shrine, come lo saprai dopo averlo completato.

In realtà si tratta di un dungeon piuttosto semplice che non richiede molto impegno. Arriverai in una grande stanza con diversi pilastri al centro. Usando le tue abilità psichiche sui due pilastri abbassati, sollevali e poi spara un Thunder Shot a una delle parti centrali dei pilastri che ha un colore sabbioso. Questo creerà un effetto di carica concatenante tra i pilastri che attiverà l'ascensore al centro e ti permetterà di elevarti nella sala ricompense.

Usa le tue abilità psichiche per aprire la porta e poi raccogli i tuoi frutti senza preoccuparti che ci siano insidie aggiuntive lungo il percorso.