Migliaia di persone si radunano per le strade di Manchester per dare l'ultimo saluto a Ricky Hatton

Migliaia di persone si sono radunate per le strade di Manchester per rendere omaggio a Ricky Hatton, il pugile britannico scomparso lo scorso settembre all'età di 46 anni. Hatton è stato uno dei migliori pugili della sua generazione, lo stesso di Floyd Mayweather e Manny Pacquiao, e probabilmente il miglior pugile britannico di tutti i tempi, con titoli mondiali nella divisione dei pesi welter leggeri e welter, e ci si aspettava che tornasse quest'anno.

La sua morte improvvisa ha scioccato il mondo della boxe, e in particolare la città di Manchester, dove Hatton era un'icona. Prova ne è che migliaia di persone si sono radunate per seguire la processione per le strade di Manchester, che ha attraversato diversi luoghi importanti per Hatton, come il Cheshire Cheese pub, l'Harehill Tavern o il The New Inn, dove Hatton era solito andare, l'Hatton's Gym e l'Etihad Stadium per il Manchester City, la squadra di calcio per cui Hatton tifava, prima di recarsi alla cattedrale di Manchester.

Il corteo funebre è stato guidato dal furgone della sitcom del 1981 Only Fools and Horses. Hatton era un grande fan che ha comprato il furgone e ha girato per la città, come riportato dalla BBC.

Molti dei suoi ex colleghi di boxe hanno partecipato al funerale, come Frazer Clarke e Natasha Jonas, i fratelli Tyson e Tommy Fury, gli ex pugili Amir Khan, Scott Welch, Frank Bruno, Barry McGuigan e Anthony Crolla. Tra gli altri partecipanti ci sono Liam Gallagher degli Oasis, di cui Hatton era un grande fan, così come l'ex attaccante del Mannchester United Wayne Rooney, il comico Paddy McGuinness e l'attore Dean Gaffney.

Oltre alle sue abilità di pugilato, Ricky Hatton era rispettato per il suo carisma, gentilezza e difesa della salute mentale, dopo aver lottato contro la depressione. Una delle sue ultime apparizioni video è stato un video inviato a un bambino di 10 anni che era vittima di bullismo a scuola.