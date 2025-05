MindsEye ottiene un nuovo trailer di panoramica, rivela la roadmap post-lancio

HQ

Mancano solo poche settimane a Build a Rocket Boy's MindsEye e, prima del lancio del gioco il 10 giugno, abbiamo un nuovo trailer introduttivo che ci offre un'introduzione alla storia, al gameplay, al mondo e altro ancora del gioco.

Abbiamo anche dato un'occhiata alla tabella di marcia post-lancio per il 2025, che include un bel po' di contenuti extra. In estate, i giocatori vedranno una "collaborazione speciale", oltre ad aggiornamenti della community e nuove missioni. In autunno/autunno, sono di nuovo disponibili altre missioni, oltre a modalità multiplayer e nuove modalità per giocatore singolo. L'inverno porterà un'altra collaborazione, aggiornamenti gratuiti e un'importante missione avventurosa.

Se acquisti il Premium Pass, ottieni missioni extra e pacchetti cosmetici insieme ai suddetti contenuti aggiuntivi. Inoltre, nella versione PC del gioco, ci saranno strumenti per la creazione di livelli che ti permetteranno di progettare tutto ciò che desideri.

MindsEye uscirà il 10 giugno per PC, Xbox Series X/S e PS5.