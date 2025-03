Mod trasforma il combattimento a turni di Like a Dragon: Infinite Wealth in un picchiaduro

HQ

Per molte persone, Yakuza potrebbe essere ancora un franchise poco conosciuto, soprattutto per i suoi primi giochi, che sono arrivati in Europa durante i primi anni 2000. SEGA ha lentamente portato il franchise al mainstream e i suoi ultimi capitoli possono ora essere considerati successi su larga scala, con i loro diversi sistemi di combattimento, la storia profonda e i personaggi, insieme a una grande ambientazione nei bassifondi in Giappone.

Sebbene l'ultimo titolo della serie sia Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, è la versione precedente del franchise: Like a Dragon: Infinite Wealth, che funziona come sequel di Yakuza: Like a Dragon e una storia secondaria di Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Infinite Wealth è stato accolto molto positivamente sia dalla critica che dai giocatori, e ora arriva una mod della community per esso.

C'è stato un cambiamento in Yakuza: Like a Dragon che ha generato molti dibattiti ed è stato mantenuto in Infinite Wealth, ed era la meccanica di combattimento a turni nel classico stile JRPG. Sebbene avesse i suoi difensori e detrattori, la gente ha apprezzato lo stesso il titolo, ma ora arriva Like a Brawler, una mod non ufficiale per l'ultima versione della serie che trasforma il gioco in un picchiaduro, come suggerisce il nome.

Un trailer è già disponibile su YouTube, che puoi guardare qui sotto, e la mod può essere trovata su Nexus, dove troverai i requisiti per utilizzarla su PC.

Ti piacciono i combattimenti a turni o preferisci schiacciare i pulsanti hack and slash?