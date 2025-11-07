Mondiali 2025: dove e quando guardare la finalissima

HQ

Questo fine settimana sarà un altro grande per gli appassionati di eSport, poiché non solo la conclusione di IEM Chengdu incoronerà uno degli ultimi Counter-Strike 2 vincitori dell'anno, ma anche la stagione 2025 League of Legends si concluderà quando si svolgerà la finalissima di Worlds.

Questo sarà un gioco mostruoso che metterà l'una contro l'altra due delle migliori squadre della divisione coreana, con una che cercherà di consolidarsi in cima alla montagna e un'altra che cercherà di cementarsi nella storia in un modo che potrebbe diventare irraggiungibile per chiunque altro.

KT Rolster cercherà di essere incoronato campione del mondo per la prima volta in assoluto, mentre T1 tenterà di vincere il suo terzo trofeo in altrettanti anni, un'impresa soprannominata un threepeat. Sarà il quarto anno consecutivo che T1 è apparso in una finale Worlds, e presto sapremo se hanno le carte in regola per essere incoronati vincitori ancora una volta.

Dove guardare la finale dei Mondiali?

La finale Worlds sarà trasmessa sui canali YouTube e Twitch Riot Games o League of Legends Esports.

A che ora è la finale dei Mondiali?

La finale inizierà alle 7:00 GMT/8:00 CEST e sarà una partita al meglio delle cinque, il che significa che potrebbe durare circa cinque ore se dovesse durare molto lontano.

Con tutto questo in mente, ti sintonizzerai e chi consideri il favorito per uscirne vittorioso?