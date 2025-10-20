Mondiali 2025: Fnatic e PSG Talon già eliminati dopo una miserabile tappa svizzera

HQ

La tappa svizzera per il 2025 League of Legends World Championship è tutt'altro che finita. Finora, ogni squadra ha giocato solo tre delle sue cinque partite totali in questa fase dell'azione, eppure, nonostante ciò sia il caso, è passato abbastanza tempo per eliminare altre due organizzazioni.

Già, Fnatic della LEC e PSG Talon dell'APAC sono stati eliminati dal torneo. Entrambe le squadre hanno iniziato e hanno registrato un'azione senza vittorie con tre sconfitte di fila, il che significa che la loro serie di Worlds è ora finita.

Su una nota più positiva, due squadre sono già imbattute e questo è sufficiente per guadagnare la qualificazione diretta alla fase a eliminazione diretta. Queste due squadre sono la cinese Anyone's Legend e la coreana KT Rolster.

Per quanto riguarda le restanti 12 squadre, ognuna di esse ha altre due partite per occuparsi degli affari e ottenere uno degli ultimi sei posti nel girone a eliminazione diretta.