Mondiali 2025: T1 sconfigge Anyone's Legend in un thriller di cinque partite, le possibilità di three-peat sono ancora vive

Se si considera che T1 non ha vinto molto nel LCK in questa stagione e si è fatto strada a malapena in Worlds 2025 come una delle due squadre Play-In, dire che i campioni in carica non sono favoriti quest'anno è forse un eufemismo. Ma non si può battere l'esperienza o la spinta a raggiungere la storia come nel quarto dei quarti di finale a Worlds 2025, T1 appena eliminato Anyone's Legend in un thriller di cinque partite.

Arrivando al limite, T1 ha sconfitto Anyone's Legend 3-2 in totale e ora ha timbrato il biglietto per la semifinale del 2 novembre dove Top Esports attende la squadra coreana. Ciò significa che T1 sono ora a due vittorie di serie dal completare il three-peat e vincere back-to-back-to-back Worlds, una sfida che diventerà sempre più impegnativa man mano che li attendono squadre ancora migliori.