Mondiali 2025: T1 supera Invictus Gaming per aggiudicarsi il biglietto per l'evento principale

Gli eventi principali World Championship per il torneo premier League of Legends 2025 sono ora in corso. La tappa Play-In è stata ospitata di recente e ha visto l'attuale campione in carica T1 dover superare Invictus Gaming per avere anche il diritto di partecipare alla lista principale delle attività. Naturalmente, per coloro che sono curiosi di sapere se T1 può fare la storia e raggiungere il threepeat, questo è stato un grande gioco e uno con cui T1 ha avuto poche possibilità.

Dopo una vittoria per 3-1, T1 si è assicurato il suo posto nel principale Worlds procedimento. Ora la sfida sarà quella di continuare a sfidare le probabilità come una delle squadre con la testa di serie più bassa del torneo e di continuare a raccogliere risultati per apparire idealmente nei playoff della fase a eliminazione diretta su tutta la linea. Non sarà facile perché la squadra dovrà prima superare la testa di serie della LTA, FlyQuest, e poi affrontare anche altri quattro concorrenti nella fase svizzera.

Parlando della fase svizzera, per chi fosse interessato al tabellone pazzesco per la fase del torneo, si veda qui sotto.