Movistar KOI incoronato campione LEC Spring Playoffs

Sebbene vincere il Winter Split sia un compito importante, non è così importante come vincere il Spring e Summer Splits. Perché? Perché questi includono inviti diretti a molti dei più grandi tornei della stagione League of Legends, con Summer che apre le porte a Worlds e Spring che è il trampolino di lancio per Mid-Season Invitational e Esports World Cup.

Parlando del Spring Split, il Playoffs si è concluso durante il fine settimana e, dopo un torneo emozionante pieno di colpi di scena, Movistar KOI è uscito in cima. Questa è stata una svolta piuttosto sorprendente degli eventi poiché Movistar KOI ha perso la finale del girone superiore contro G2 Esports, scendendo nel girone eliminatorio dove ha dovuto superare Karmine Corp, sconfiggendo di poco la squadra francese 3-2. Questo ha poi preparato la squadra spagnola per una rivincita contro i tedeschi G2, dove ha dimostrato di aver imparato dai propri errori, vincendo la partita in modo convincente per 3-1.

Ciò significa che Movistar KOI ha ora timbrato il suo biglietto sia per Mid-Season Invitational a fine giugno che per Esports World Cup a fine luglio. Certo, non saranno l'unica squadra LEC presente, poiché G2 ha anche ottenuto posti per entrambi per aver raggiunto le finali del Spring Split.