MSI 2025 si terrà al Pacific Coliseum di Vancouver

Sappiamo da un po' che Riot Games intende portare League of Legends competitivo in Canada quest'anno per il torneo Mid-Season Invitational. Ma ciò che non è stato chiarito al pubblico è la sede ospitante di quel torneo, o almeno non lo era...

Riot ha ora affermato che l'MSI 2025 sarà ospitato presso il Pacific Coliseum di Vancouver, il tutto tra il 27 giugno e il 12 luglio. L'arena, originariamente costruita per i Giochi Olimpici del 2010 di pattinaggio di velocità e di pattinaggio artistico, è stata anche la sede ospitante per il 2017 League of Legends Championship Series Spring Finals, e ora sarà aggiornata per ospitare uno dei tre eventi internazionali nella stagione 2025.

Ci è stato detto che i biglietti per gli eventi saranno in vendita dalla prossima settimana, il 26 marzo, prima di un secondo round di biglietteria a fine maggio.

Andrai a dare un'occhiata all'MSI 2025 di persona?