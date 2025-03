Myst lo sviluppatore Cyan Worlds licenzia il personale

HQ

Lo sviluppatore di Riven e Myst Cyan Worlds ha licenziato circa la metà del suo team. In una dichiarazione pubblicata online, lo studio ha confermato che, pur avendo fatto tutto il possibile per prevenire questa situazione, non è stato in grado di farlo in gran parte a causa delle "condizioni del settore".

"Le condizioni del settore ci hanno costretto a una situazione difficile in cui dobbiamo soppesare la salute futura del nostro studio rispetto alle realtà mensili dello sviluppo dei giochi nel 2025", si legge nella dichiarazione. "Nel corso dell'ultimo anno, siamo stati estremamente trasparenti con l'intero team di Cyan sulle acque agitate in cui ci troviamo, così come sui pericoli che ci attendono. Anche se la notizia di un licenziamento non è stata una sorpresa per la squadra, è stata (ed è) ancora profondamente triste per tutti noi".

Il piano di Cyan Worlds per il futuro è quello di garantire i finanziamenti per il suo prossimo progetto mentre cerca di ristabilizzarsi in questi tempi difficili. Sfortunatamente, Cyan Worlds è uno dei numerosi studi, grandi e piccoli, che hanno dovuto licenziare i dipendenti quest'anno. Speravamo che le cose potessero migliorare nel 2025, ma continuiamo a segnalare regolarmente le persone che perdono il lavoro.