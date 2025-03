Mythic Quest (Apple TV+) Recensione completa della stagione 4

HQ

Mentre parlavo delle aspettative nella recensione dell'antologia spin-off Side Quest, la maggior parte di voi sa già cosa aspettarsi quando si tratta di Mythic Quest. Sì, a volte è audace e in genere include un episodio una tantum per spezzare il ritmo di ogni stagione, ma oltre a questo, sei venuto qui per i soliti ingredienti: commedia con il variegato gruppo di personaggi che conosci e ami (che gli showrunner hanno cercato di sviluppare ulteriormente nelle ultime due stagioni con risultati contrastanti), un po' di dramma tra lavoro e vita tra loro, E, naturalmente, gli imbrogli e la parodia/satira erano incentrati su uno studio di giochi immaginario, sull'industria e sulla cultura geek nel suo complesso.

Tuttavia, devo menzionare le aspettative, perché - come per la stagione 3, e anche per la stagione 2 prima di essa - ho sempre avuto la sensazione che la serie potesse alla fine sgonfiarsi. Ironia della sorte, ho finito per godermi Mythic Quest: Stagione 4 ancora più di MQS03.

Il finale di stagione diretto da Ashly Burch, l'episodio 10: Heaven and Hell, è uscito proprio oggi su Apple TV+ come una chiusura onestamente convincente che non spoilererò qui. Negli episodi che precedono quel finale, ottieni tutti gli ingredienti di cui sopra e, per la maggior parte, sono abbastanza divertenti e ben bilanciati. Metterei in evidenza l'episodio 4: The Villain's Feast e l'episodio 6: The Fish and the Whale, che dimostrano che Mythic Quest di solito brilla con trame e cospirazioni di spionaggio, il primo come una festa misteriosa con delitto, e il secondo come una partita di poker.

Annuncio pubblicitario:

Mythic Quest esplora anche argomenti di tendenza nel mondo dei giochi, a volte anche prevedendo futuri distopici. Apprezzo questo aspetto "stranamente profetico" della serie, come dice la stessa Burch nella nostra intervista a Gamereactor, visto prima con cose come NPC hackerati, NFT, monetizzazione, streamer o varie difficoltà sia per gli sviluppatori che per gli editori. A questo proposito, la stagione 4 si occupa della parola d'ordine di tutte le parole d'ordine: AI. Ma mentre affronta l'argomento in modo divertente, rimane abbastanza superficiale; Continuavo ad aspettare un'immersione più profonda che non arrivava mai. In un altro arco narrativo, tocca anche il negazionismo, i contenuti generati dagli utenti e persino il lavoro minorile legato agli UGC, ma ancora una volta, non va molto oltre l'ironia superficiale.

C'è anche una strana deviazione nell'episodio 8: Rebrand, una storia parallela dedicata allo streamer ormai adulto e al figlio trascurato di Ian, Pootie Shoe. Mentre l'episodio funziona da solo, toccando questioni molto attuali come la bolla dello streaming, il destino degli streamer che hanno iniziato da giovani o gli scontri di boxe/combattimento tra loro che sono diventati così virali in diversi paesi, rovina il ritmo invece di spezzarlo come una pausa, e mi sono ritrovato a chiedermi se questo aggiornamento sul personaggio fosse destinato a collegarsi con il finale o con la missione secondaria. Non è così.

Detto questo, è buono. A volte molto buono. Era il complemento perfetto tra, diciamo, due episodi di Severance molto seri, molto lenti e molto riflessivi sulla stessa piattaforma. Mi fa sempre sorridere, a volte anche qualche grande risata. Direi che il David Brittlesbee di David Hornsby è il personaggio di spicco questa volta, poiché il suo ruolo è ulteriormente elevato dalla sceneggiatura. Le relazioni tra Ian e Poppy, e tra Rachel e Dana fanno finalmente qualche passo avanti, mentre Brad, precedentemente sempre più intelligente, sperimenta un'interessante dicotomia. Oltre a questi, la seconda metà della stagione di Pop esplora in modo convincente la sua confusione tra maniaco del lavoro e maternità.

Quindi, un risultato davvero decente, e sono ancora felice che questa serie esista e continui a farlo. Tanto di cappello ad Apple, Ubisoft e a tutti coloro che lo rendono possibile, perché nel 2025 un'industria più grande dei film e della musica ha bisogno di più generi e formati diversi. Ora, il finale lascia le cose aperte per una stagione 5 ancora da confermare, e se succede... Prometto di non essere sorpreso questa volta.

Annuncio pubblicitario: