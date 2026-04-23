Nadal, Sinner, Bellingham e Courtois si uniscono per un amichevole rally di tennis al Bernabéu

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Lo stadio Santiago Bernabéu del Real Madrid non sarà più utilizzato per partite di calcio fino al 14 maggio (le prossime tre partite in LaLiga sono in trasferta, a Siviglia e Barcellona), quindi lo stadio è stato temporaneamente trasformato in campi da tennis in terra battuta, da utilizzare per gli allenamenti durante il Madrid Open, già in corso e che terminerà domenica 3 maggio. E alcuni dei primi giocatori a testarlo sono stati... Jannik Sinner, Rafa Nadal, Thiabut Courtois e Jude Bellingham.

La squadra improbabile ha giocato una rimonta di cinque minuti senza avvisare nessuno (la stampa non è stata invitata). L'attuale numero 1 al mondo Jannik Sinner ha fatto coppia con Nadal, ex numero 1 mondiale ritirato nel 2024, e ha giocato contro Thibaut Courtois e Jude Bellingham, con il presidente del Real Madrid Florentino Pérez come "arbitro della sedia".

La numero 4 mondiale nel WTA Iga Swiatek e l'attaccante del Real Madrid femminile Linda Caicedo hanno giocato per un po' durante la presentazione dei campi da tennis al Bernabéu a porte chiuse. Nonostante la vista insolita di vedere il gigantesco stadio da calcio con tetto e campi da tennis all'interno, non sarà aperto al pubblico e non si giocheranno partite, solo allenamenti.