Nadal, Sinner, Bellingham e Courtois si uniscono per un amichevole rally di tennis al Bernabéu
No, non l'abbiamo inventato.
Lo stadio Santiago Bernabéu del Real Madrid non sarà più utilizzato per partite di calcio fino al 14 maggio (le prossime tre partite in LaLiga sono in trasferta, a Siviglia e Barcellona), quindi lo stadio è stato temporaneamente trasformato in campi da tennis in terra battuta, da utilizzare per gli allenamenti durante il Madrid Open, già in corso e che terminerà domenica 3 maggio. E alcuni dei primi giocatori a testarlo sono stati... Jannik Sinner, Rafa Nadal, Thiabut Courtois e Jude Bellingham.
La squadra improbabile ha giocato una rimonta di cinque minuti senza avvisare nessuno (la stampa non è stata invitata). L'attuale numero 1 al mondo Jannik Sinner ha fatto coppia con Nadal, ex numero 1 mondiale ritirato nel 2024, e ha giocato contro Thibaut Courtois e Jude Bellingham, con il presidente del Real Madrid Florentino Pérez come "arbitro della sedia".
La numero 4 mondiale nel WTA Iga Swiatek e l'attaccante del Real Madrid femminile Linda Caicedo hanno giocato per un po' durante la presentazione dei campi da tennis al Bernabéu a porte chiuse. Nonostante la vista insolita di vedere il gigantesco stadio da calcio con tetto e campi da tennis all'interno, non sarà aperto al pubblico e non si giocheranno partite, solo allenamenti.