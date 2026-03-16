Natus Vincere incoronato ESL Pro League Vincitori della stagione 23

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È stato un weekend piuttosto intenso negli esports, con una moltitudine di grandi tornei che si sono conclusi. Un esempio è stata la Stagione 23 della ESL Pro League, che ha tenuto il suo gran finale e ha visto Natus Vincere affrontare Aurora Gaming.

Dopo un finale piuttosto combattuto, la squadra ucraina ha vinto e ha sconfitto Aurora per 3-1, portando NAVI a sollevare il trofeo, tornare a casa con 100.000 dollari di premi e diventare la terza squadra a vincere tre stagioni in ESL Pro League, dietro a Mouz e Team Vitality.

Questo risultato mette anche NAVI sulla strada verso un Grande Slam ESL, ottenendo ora la prima di quattro vittorie in tornei ESL in un periodo di 10 tornei. Questo è pari a dove si trovano attualmente Furia e Team Spirit (anche se questi due hanno meno possibilità di completare l'impresa), ma è improbabile che uno dei due conquisti il titolo e il premio in denaro da 1 milione di dollari, dato che Team Vitality ha ancora cinque eventi per vincere un torneo ESL e assicurarsi il trofeo del Grande Slam consecutivo.