Natus Vincere, ingaggia Rhilech per la sua League of Legends

Natus Vincere ha annunciato che sta eseguendo alcune operazioni di manutenzione sul suo team League of Legends. L'organizzazione ucraina ha rivelato la firma di un nuovo giocatore per la stagione 2026 LEC, affermando anche che un giocatore è ora autorizzato a esplorare opzioni altrove.

Il talento in arrivo è Enes "Rhilech" Uçan, che si unisce come nuovo Jungler per il team. Naturalmente, questo significa che in questo ruolo bisogna fare spazio nella formazione titolare, motivo per cui Francisco "Thayger" Mazo Sánchez è autorizzato a esplorare opportunità con altre squadre.

Parlando della partenza con Thayger, NAVI ha spiegato: "Un enorme ringraziamento a @Thayger_ per aver fatto parte del nostro primo split LEC e per aver dato il massimo in ogni fase del percorso.

"Mentre iniziamo la ricostruzione del nostro roster, è aperto a esplorare nuove opportunità per la prossima stagione".

La formulazione della dichiarazione di cui sopra suggerisce che sono in arrivo altri cambiamenti, ma per quanto riguarda quali siano, non abbiamo ancora notizie dall'organizzazione.