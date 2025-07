Natus Vincere sta cercando di vendere la sua squadra dell'accademia Counter-Strike 2

HQ

Natus Vincere ha raggiunto l'oro con la sua squadra dell'accademia Counter-Strike 2, NAVI Junior, poiché la squadra si è rivelata una grande seccatura nella seconda divisione dell'eSport, tanto da vincere diversi tornei e trofei ed è persino diventata una delle 30 squadre CS meglio classificate al mondo. Tuttavia, NAVI ha riscontrato un intoppo nella sua struttura accademica, poiché l'ecosistema CS non consente alla squadra dell'accademia di fare il passo successivo e diventare una squadra di prima divisione, il che significa che NAVI ha deciso di lasciar perdere la squadra e di iniziare ad accettare offerte per essa.

L'organizzazione ucraina ha dichiarato quanto segue: "Le limitazioni dell'ecosistema CS non consentono alla squadra dell'accademia di svilupparsi ulteriormente sotto il tag NAVI, motivo per cui ora accettiamo offerte per l'acquisto del roster NAVI Junior, inclusi quattro giocatori, un allenatore e una classifica idonea per gli inviti Major".

Per quanto riguarda il motivo per cui solo quattro giocatori sono inclusi nell'accordo, NAVI ha deciso di promuovere Drin "makazze" Shaqiri nel suo roster principale di CS, unendosi al team principale di IEM Cologne e al Esports World Cup per il resto dell'estate.

Guardando al futuro di NAVI Junior, tutto ciò che ci viene detto è che "un nuovo capitolo è in arrivo. Restate sintonizzati: presto daremo il via alle assunzioni per il prossimo roster NAVI Junior CS2".