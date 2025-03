Natus Vincere torna al competitivo Apex Legends

HQ

Natus Vincere ha deciso di uscire dal competitivo Apex Legends l'anno scorso, lasciando molti a chiedersi quando o se l'organizzazione tornerà all'eSport. Si scopre che la risposta è prima piuttosto che dopo, poiché ora NAVI ha annunciato la sua nuova squadra Apex Legends.

La squadra che ora opererà con i colori NAVI non è altro che l'attuale Apex Legends Global Series campioni, precedentemente di GoNext Esports. La squadra, composta da Jose "Uxako" Llosa, Filipe "Hiarka" Morgado, Kyllian "zhidan" Brun e l'allenatore Francisco "Esteves33" Esteves, avrà ora il compito di difendere il trofeo nella prossima stagione 2025, che prenderà il via ad aprile con il Split 1 Pro League per la regione EMEA.

Pensi che NAVI troverà il successo in competitivo Apex Legends con questa squadra?