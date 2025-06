Netanyahu affronta le turbolenze della coalizione mentre incombe il voto per lo scioglimento Gli alleati ultra-ortodossi minacciano di ritirarsi mentre l'opposizione spinge per sciogliere la Knesset.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che la presa di Benjamin Netanyahu sul potere si sta indebolendo o almeno sta subendo una crescente pressione politica dopo che un importante partito religioso ha avvertito che potrebbe sostenere una mossa dell'opposizione per sciogliere il parlamento. Il malcontento per le esenzioni dal servizio militare e la frustrazione dell'opinione pubblica per la prolungata guerra a Gaza stanno mettendo alla prova la stabilità della coalizione di governo. Con l'aggravarsi delle divisioni interne e i sondaggi che suggeriscono una perdita di sostegno, la presa di Netanyahu sul potere appare sempre più fragile. New York, USA - 20 settembre 2023: il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu visita le Nazioni Unite a New York, NY // Shutterstock