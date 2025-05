Niente è quello che sembra a prima vista Welcome to Derry

Pennywise è tornato! O più precisamente facendo il suo debutto vero e proprio... Dopo due film popolari e ben accolti, il franchise di IT è destinato a crescere ed espandersi nello spazio televisivo questo autunno, quando IT: Welcome to Derry farà il suo arrivo su HBO Max. Lo spettacolo è in produzione da un po' di tempo, ma il primo trailer del progetto horror ha ora debuttato, dandoci uno sguardo ai suoi modi contorti e inquietanti.

Lo spettacolo esplorerà le origini della famosa creatura che vive nelle fogne e descrive come Derry sia arrivata ad avere una reputazione così temuta. Ruoterà attorno a un cast giovane e ci porterà più indietro nel tempo fino al 1962, per un racconto inquietante che svela "dove tutto è iniziato... "

Nonostante finalmente sia riuscito a vedere un po' di IT: Welcome to Derry in questo trailer, siamo ancora alla cieca per quanto riguarda la data della sua premiere. Un'ipotesi ragionevole sarebbe che lo show arriverà in tempo per la stagione più spaventosa dell'anno e intorno ad Halloween, ma per il momento non ci resta che attendere una conferma definitiva da parte di HBO oltre l'autunno 2025.