Ninjas in Pyjamas estende r1nkle, legandolo all'organizzazione fino al 2028

La svedese Ninjas in Pyjamas ha annunciato una grande estensione del contratto che influisce sulla sua squadra Counter-Strike 2. L'organizzazione ha annunciato di aver legato uno dei suoi giocatori principali fino al 2028, con Artem "r1nkle" Moroz che indosserà i colori della squadra per almeno le prossime due stagioni e mezzo.

NIP spera che bloccare r1nkle li aiuterà a catapultarli in cima alla classifica CS2 e a farli competere per trofei e vittorie di tornei. Nel post del blog dell'annuncio, ci viene detto:

"Durante la sua permanenza al NIP, r1nkle è diventato uno degli AWPer più ricercati del settore. Con la sua mira impareggiabile, l'aggressività implacabile e l'amore per le frizioni e i colpi veloci, r1nkle è diventato uno dei preferiti dai fan a tempo di record e i fan saranno entusiasti di sapere che hanno anni di giocate degne di nota da guardare avanti mentre r1nkle continua a brillare nel giallo neon.

NIP ha fatto una moltitudine di mosse in relazione alla sua squadra CS2 solo nel 2025, ma forse questo segnala un cambiamento in cui la squadra blocca un nucleo di stelle per consentirgli di costruire e crescere per il futuro.