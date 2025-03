Nintendo vuole che tu condivida i tuoi giochi digitali per Nintendo Switch con amici e familiari

HQ

Se sei una persona a cui piace dare la priorità ai contenuti multimediali di gioco fisici a causa delle strade che si aprono con la condivisione di giochi con amici e familiari e simili, Nintendo ha avuto alcune ottime notizie da condividere durante il suo Direct.

Virtual Game Cards sono stati annunciati, con questi modi per le persone di tradurre gli acquisti digitali in carte di gioco digitali trasferibili. Queste si comportano come schede di gioco fisiche, in quanto consentono agli utenti di condividere contenuti multimediali con amici e familiari attraverso il gioco wireless locale e persino di caricare contemporaneamente singoli giochi su una seconda console.

In sostanza, è un modo per ottenere di più quando si tratta di acquisti digitali Nintendo, e diventerà una realtà molto presto, poiché debutterà come parte di un aggiornamento software in arrivo su Switch alla fine di aprile.

Per ulteriori informazioni su Virtual Game Cards, guarda il video completo qui sotto.