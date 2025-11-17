No, Mark Hamill non sarà il Re di Hyrule nel film di Zelda (per quanto ne sappiamo)

HQ

Da venerdì, The Legend of Zelda Movie è stato in cima agli argomenti di tendenza mondiali, a causa delle fughe di notizie video dei suoi primi giorni sul set, che hanno già confermato sia i costumi che le scelte di casting ancora da rivelare ufficialmente. Questo ha spinto Nintendo e, in particolare, Shigeru Miyamoto, a muoversi mostrando le immagini ufficiali del film, chiedendo pazienza mentre le riprese continuano in Nuova Zelanda.

Ma allo stesso tempo, alcune persone desiderose di attenzione si sono rivolte al web per diffondere bufale sul film. E mentre le immagini trapelate sono informazioni fattuali, le bugie non lo sono, e siamo obbligati a informare lettori e fan non appena ne scopriamo una. È quello che è successo con un presunto rapporto secondo cui Mark Hamill sarebbe stato scelto come il Re di Hyrule nel film, il che è categoricamente falso.

È una bufala che è diventata più che solo aneddotica e, prima che semini dubbi o confusione, abbiamo ritenuto necessario sfatarla. Per ora, nemmeno il casting di Dichen Lachman (che appare nei video trapelati) è stato confermato, quindi non sappiamo se interpreterà il ruolo di Impa o se sarà un personaggio originale nel film. Per ora, dovremo tenere i due ruoli che hanno un nome: Benjamin Evan Ainsworth (Link) e Bo Bragason (Zelda).