No Rest for the Wicked ottiene una grande espansione della cooperativa a gennaio

In un Wicked Inside Showcase durato poco più di 20 minuti, Moon Studios ha annunciato che No Rest for the Wicked ora offrirà il multiplayer cooperativo per un massimo di quattro giocatori. Questo avverrà tramite un importante "Aggiornamento Insieme" che arriverà il 22 gennaio. Tuttavia, puoi già provarlo ora, dato che c'è una beta aperta che dura fino al 22 dicembre.

Oltre al multiplayer cooperativo, l'Aggiornamento Insieme includerà anche aggiornamenti sulle armi, risorse condivise e molto altro. Puoi vedere molto di più nel Wicked Inside Showcase qui sotto, dove Thomas Mahler, Direttore Creativo di Moon Studios, parla delle loro ambizioni di prendere il meglio degli ARPG e degli MMO e creare la nuova parte cooperativa basata su questi principi.

No Rest for the Wicked è disponibile su PC ed è in Early Access da aprile dello scorso anno, senza ancora una data di uscita completa annunciata. Quando ciò accadrà, il gioco arriverà anche su Xbox Series X/S e PlayStation 5, dove potrà già essere inserito nella lista dei desideri.

Guarda qui sotto la vetrina di Together Wicked Inside.