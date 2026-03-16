Non aspettarti che arrivino contenuti segreti DLC in Cyberpunk 2077
Solo perché The Witcher 3: Wild Hunt sembra ricevere questo trattamento non significa che gli altri grandi RPG di CD Projekt Red seguiranno lo stesso.
Uno dei segreti peggio custoditi nel mondo dei videogiochi sembra essere che The Witcher 3: Wild Hunt sta per ricevere una nuova espansione, oltre un decennio dopo il suo lancio originario. Questo non è ancora stato annunciato o confermato da CD Projekt Red, ma sono emersi dettagli, incluso che riporterà la storia verso Velen, rendendo questa espansione ancora più reale.
Quindi, dato che CDPR sembra essere dell'umore per creare nuovi contenuti 'a sorpresa' per alcuni dei suoi giochi altrimenti 'completati', dovremmo aspettarci qualcosa di simile per Cyberpunk 2077 in futuro? La risposta a questa domanda è un no sonoro al momento, che viene direttamente dalla bocca dello sviluppatore.
In risposta a un commento sui social media, l'account ufficiale Cyberpunk 2077 ha dichiarato:
"Non abbiamo piani per ulteriori DLC o espansioni. Se qualcosa cambia, vi informeremo tutti!"
Questo ti delude o sei soddisfatto dei contenuti che Cyberpunk 2077 e la sua espansione Phantom Liberty offrono al momento?