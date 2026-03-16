Non aspettarti che arrivino contenuti segreti DLC in Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077: Edizione Definitiva (Nintendo Switch 2)

20 Giugno 2025 alle 11 RECENSIONE. Scritto da Jonas Mäki

Il gioco più grande per Switch 2 in termini di spazio di archiviazione è Cyberpunk 2077, e abbiamo dato un'occhiata a ciò che CD Projekt Red ha raggiunto con tutti i suoi gigabyte...