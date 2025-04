Non aspettarti che Pokémon Go cambi dopo l'acquisizione di Niantic

HQ

Di recente, lo sviluppatore Niantic è stato acquisito dal gigante del gioco mobile Scopely in un accordo del valore di 3,5 miliardi di dollari. L'azienda, nota per la realizzazione di vari progetti di realtà aumentata e mista, come l'immensamente popolare Pokémon Go è stata acquistata e aggiunta ai ranghi di un pesce più grande, e questo ha portato alcuni a chiedersi se porterà a modifiche al titolo mobile di successo.

Non sarà così, almeno secondo una dichiarazione rilasciata da un portavoce di Niantic a ITMedia. Si noti che il gioco continuerà a funzionare come previsto, ma che ora sarà migliorato grazie all'investimento che Scopely può fornire.

La dichiarazione di riempimento, dopo la traduzione tramite Automaton, spiega: "La direzione del nostro gioco non subirà grandi cambiamenti sotto l'influenza di Scopely. Loro sosterranno solo il suo ulteriore miglioramento e noi continueremo a fare quello che abbiamo fatto fin dall'inizio. Per dirla in modo più schietto, vi assicuriamo che non chiuderemo il gioco".

In sostanza, continua ad aspettarti che Pokémon Go sia uno dei più grandi giochi per dispositivi mobili oggi sul mercato.