Non ci sono piani attuali alla Warner Bros. per The Penguin Stagione 2

Ogni volta che un film o una serie limitata si rivelano un successo, è probabile che gli studios vogliano concederlo in franchising. Dai un'occhiata a Shogun, per esempio. Il fenomeno del 2024 ha coperto il libro originale nella sua serie limitata, ma ora ha altre due stagioni da riempire.

Molte persone hanno ipotizzato cheThe Penguin avrebbero preso una strada simile, tuttavia in un'intervista con Deadline, il CEO di Warner Bros. Television Group Channing Dungey ha dichiarato che non ci sono piani attuali per una seconda stagione dello show.

"È stato progettato come una serie limitata", ha detto Dungey, sottolineando che le star e le altre persone coinvolte hanno detto di voler fare di più. "Ma non direi mai mai. Penso che se riusciamo a far schierare le stelle creative nel modo giusto, e il talento è disponibile, perché di certo non vorremmo farlo senza Colin [Farrell] e Cristin [Milioti] e quel team. Direi che è sicuramente una possibilità, ma al momento non c'è nulla in cantiere".

Quindi, niente di immediato da aspettarsi, ma non contate ancora un'altra stagione di The Penguin. Probabilmente vedremo la versione di Colin Farrell del cattivo di Batman tornare nel sequel di The Batman, e c'è la speranza che anche Cristin Milioti possa tornare nei film.