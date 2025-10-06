NRG incoronato Valorant Campione 2025 vincitore

HQ

La stagione 2025 Valorant Champions Tour è terminata. Lo scorso fine settimana si sono svolte le partite finali, e ieri è stato il momento in cui è stato ospitato il gran finale e ha visto Fnatic sfidare NRG per il diritto di sollevare il trofeo.

Dopo una partita tesa e impegnativa che si è conclusa sul filo di lana, NRG è riuscito a superare Fnatic per una vittoria per 3-2. È stata quasi una grande rimonta per Fnatic, dato che NRG è andato avanti 2-0 per iniziare la serie, prima che Fnatic si assicurasse vittorie consecutive sulla mappa, prima che NRG tornasse in pista e rivendicasse la serie per sé.

Questo risultato vede NRG non solo essere nominato campione del mondo e sollevare il trofeo, ma vede anche l'organizzazione tornare a casa con $ 1 milione di premi in denaro, il tutto mentre Fnatic deve accontentarsi dei $ 400.000 in premi in denaro.