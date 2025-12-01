Gamereactor

NTMR diventa campione The Finals 2025 con la vittoria al Grand Major

La squadra era di gran lunga la migliore dei playoff.

Anche se è riuscito a entrare nei playoff The Finals Grand Major solo con una vittoria all'ultimo minuto nel turno di eliminazione diretta, NTMR si è dimostrata la squadra da tenere d'occhio nell'ultimo gruppo di partite, dato che la squadra è stata nettamente superiore alle altre nel torneo che si è svolto al DreamHack Stoccolma nel weekend.

Contro Team Secret, Spacestation Gaming e Fnatic, NTMR ha segnato cinque punti nei playoff, sufficienti a chiudere l'evento, che ha segnato due punti in entrambe le prime due partite, prima di rimanere a zero punti nella terza e poi aggiungere un ultimo punto nella quarta partita, il che è stato sufficiente per raggiungere il punteggio di vittorie richiesto di cinque punti.

Questo risultato, oltre a portare la squadra a essere stata proclamata campionessa del mondo per il 2025, ha anche visto la squadra portarla a casa con 37.500 dollari di premi in denaro, ponendola come la squadra da tenere d'occhio in vista della stagione 2026.

