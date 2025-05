Nuovo infortunio al Can Barça: Ferran Torres salta la fine della stagione

HQ

La linea avanzata dell'FC Barcelona non ha subito infortuni per tutta la stagione fino a questo tratto finale della stagione. Il primo è stato Robert Lewandowski e ora è Ferran Torres. Il giocatore valenciano è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per appendicite questa mattina presto. Come confermato dal club, l'operazione è stata eseguita in modo soddisfacente presso l'ospedale di Barcellona sotto la supervisione del Servizio Medico del Barça.

Il club ha confermato in un comunicato ufficiale che l'ex giocatore del Manchester City salterà il derby di stasera contro l'Espanyol e anche la partita contro il Villarreal di domenica. Torres ha avuto una grande stagione uscendo dalla panchina e quando ha preso il posto di Lewandowski, ha più che consegnato sotto Hansi Flick. Nel Clasico del fine settimana è stato uno dei migliori giocatori del gioco, fornendo tre assist, oltre a segnare gol importanti, come nella finale di coppa.

Gli auguriamo una pronta guarigione.